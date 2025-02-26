الخارجية الفرنسية قلقة من الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

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أعربت فرنسا عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على مخيمات اللاجئين في مدن جنين وطولكرم وطوباس بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الأربعاء، أنها قلقة من اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات اللاجئين في مدن جنين وطولكرم وطوباس، والتي أودت بأرواح العديد من المدنيين.ودعت الخارجية الفرنسية السلطات الإسرائيلية إلى تطبيق أقصى القيود على استخدام القوة.وطالبت إسرائيل بحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، لافتة أن التقديرات تشير إلى أن 40 ألف فلسطيني نزحوا نتيجة هذه الاعتداءات.وشددت الخارجية على أن تهجير السكان مخالف للقانون الدولي، مطالبة السلطات الإسرائيلية بضمان العودة السريعة للمدنيين النازحين إلى منازلهم. (الاناضول)