بعد التوترات الأمنية في القرداحة.. بيان من الأمن العام السوري

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بعد التوترات الأمنية والإشتباكات، أعلن مدير إدارة الأمن العام السوري في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي أن قوات الأمن العام تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في مدينة القرداحة.وقال كنيفاتي: "في إطار جهودنا المستمرة لضبط أمن المنطقة وحفظ سلامة وممتلكات الأهالي في محافظة اللاذقية، قامت وحداتنا الأمنية بنصب حاجز في منطقة القرداحة، إلا أن مجموعات متضررة من فرض الأمن حاولت منع الحاجز والاعتداء عليه، وإثارة الفوضى والتهجم على مخفر المدينة".وأضاف: "نعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار" في المدينة.