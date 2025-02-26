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استعدادات إسرائيلية لتحديد هوية جثث الرهائن الذين ستتسلمهم

Lebanon 24
26-02-2025 | 16:42
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قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إن المعهد الطبي الشرعي سيقوم بإجراء عملية تحديد هوية جثث الرهائن الذين ستسلمهم "حماس" في معبر "كرم أبو سالم".
ووفق الصحيفة، سيتم نقل جثث الرهائن الذين سيعودون إلى إسرائيل إلى الصليب الأحمر أولا، الذي سينقلهم إلى ممثلين مصريين في قطاع غزة، وبعد ذلك، ستنتقل التوابيت إلى الجيش الإسرائيلي.
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ومن المتوقع أن يقوم موظفو المعهد الطبي الشرعي وخبراء الطب الشرعي بإجراء عملية تحديد أولية في "كرم أبو سالم"، وبعد ذلك ستنقل التوابيت إلى المعهد في "أبو كبير" لإجراء تشريح لتحديد سبب الوفاة.
وكان مكتب إعلام الأسرى قد أفاد في بيان مقتضب مساء الأربعاء بتوجه حافلات الصليب الأحمر إلى حاجز "كرم أبو سالم" تمهيدا لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنه.
(سكاي نيوز)
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