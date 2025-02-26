هيئة البث الإسرائيلية: جثث الرهائن الأربعة وصلت إلى إسرائيل

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أعلن مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة "فرانس برس" أنّ "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت من حماس في قطاع غزة فجر الخميس أربع جثث أكّدت الحركة الفلسطينية أنّها تعود لأربع رهائن إسرائيليين".وقال مصدر في حماس إنّه "تمّ تسليم الجثامين الأربعة للأسرى الإسرائيليين قبل قليل للصليب الأحمر في خان يونس"، مشيراً إلى أنّ "الحركة تنتظر الآن أن تفرج إسرائيل عن دفعة المعتقلين الفلسطينيين وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين".وجاءت عملية تسليم الجثث مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، وذلك قبل أيام من انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين الطرفين.