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رحب الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني للشؤون السورية محمد رضا رؤوف شیباني ببدء مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، مؤكدا أن التطورات الراهنة في سوريا مهمة بالنسبة لإيران.وقال محمد رضا رؤوف شيباني مساء أمس الأربعاء حول بدء مؤتمر الحوار الوطني في سوريا: "إن التطورات السياسية الحالية في سوريا مهمة بالتأكيد بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وتابع: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر هذا الإجراء الذي اتخذه الحكام الجدد في سوريا خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة وأن بنود البيان الصادر، وبالتحديد ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني لأجزاء من سوريا في أقرب وقت ممكن، تعكس الضرورة والحاجة الملحة لسوريا الجديدة".وأضاف: "نأمل أن يتمكن نطاق هذا المؤتمر من أن يشمل أطيافا أوسع من المجتمع السوري المتنوع وأن توفر نتائج هذه المناقشات أقصى الفوائد للشعب السوري العزيز".أعرب مؤتمر الحوار الوطني السوري في بيانه الختامي عن إدانته التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، وطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي الفوري وغير المشروط منها. كما أكد على ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية. (روسيا اليوم)