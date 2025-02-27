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إقتصاد

أكبر عملية قرصنة في تاريخ العملات الرقمية.. هكذا استولت كوريا الشمالية على أكثر من مليار دولار

Lebanon 24
27-02-2025 | 00:47
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مليار ونصف المليار دولار، هي حصيلة سرقة عدّها خبراء دوليون "الأكبر في تاريخ العملات المشفّرة"، كان ضحيتها منصّة "Bybit"، حيث اتّهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي"، الأربعاء، كوريا الشمالية بالوقوف خلف السرقة، في أضخم عملية نهب من نوعها في تاريخ الأصول الرقمية.
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وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إنّ كوريا الشمالية "مسؤولة عن سرقة ما يقرب من 1.5 مليار دولار أميركي من الأصول الافتراضية من بورصة العملات المشفرة، بايبت".

وتعرضت منصة Bybit، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية، لاختراق أمني ضخم أدى إلى سرقة 1.5 مليار دولار من رموز الإيثريوم، مما يجعلها أكبر عملية قرصنة في تاريخ صناعة العملات المشفرة.

وحدث الاختراق عندما تم التلاعب بعملية نقل للأموال من المحفظة الباردة إلى محفظة ساخنة، ما أتاح للمهاجمين السيطرة على المحفظة الباردة وسرقة الأصول المخزنة فيها.

وجرى سرقة 400 ألف عملة إيثريوم من المحفظة الباردة الخاصة بمنصة Bybit، والتي يُفترض أنها أكثر أمانًا من المحافظ الساخنة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمنصة بين زو أن الاختراق كان غير مسبوقا، مشيرًا إلى أن منصة Bybit ستعوض المستخدمين عن أي خسائر غير قابلة للاسترداد.

وأشارت مجموعة "آرخام إنتليجينس"، المتخصصة في تحليل المعاملات المشفرة، إلى تتبعها لحوالي 1.36 مليار دولار من الأموال المسروقة وهي تتنقل بسرعة بين عدة حسابات. (سكاي نيوز)

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