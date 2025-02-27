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لإطلاق الصواريخ.. إيران كشفت عن زورق فائق السرعة

Lebanon 24
27-02-2025 | 01:22
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كشفت إيران اليوم عن زورق "حيدر 110" السريع الذي ينتمي إلى فئة سفن إطلاق الصواريخ خلال مراسم تسليمه إلى البحرية، بحسب "روسيا اليوم".

وجرت المراسم في ميناء "بندر عباس" جنوب إيران، بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي وذلك بمناسبة انضمام سفينة "الشهيد دلفاري" وسفن إطلاق الصواريخ السريعة إلى الأسطول البحري.
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وتتميز سفينة "الشهيد دلفاري" وسفن إطلاق الصواريخ السريعة بقدرتها على إطلاق صواريخ "كروز" مضادة للسفن بسرعة تصل إلى 110 عقدة.

وتم تصميم هذه السفن خفيفة الوزن خصيصا لإطلاق الصواريخ، وتم بناؤها على طراز قارب "كاتاماران"، مما يمكنها من المناورة بسرعة وكفاءة في ظروف أعالي البحار.

كما أشارت التقارير إلى أن سفينة "الشهيد رئيسيالي" تُعد المنتج الرابع في عائلة سفن "الشهيد سليماني"، ما يعكس تطور القدرات البحرية الإيرانية في مجال تصنيع السفن الحربية المتقدمة. 
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