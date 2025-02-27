الكرملين: رفع الحظر عن "ميتا" وغيرها مرهون بالامتثال للقوانين الروسية

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أعلن الكرملين أن رفع الحظر عن خدمات "إنستغرام" و"فيسبوك" وغيرها في روسيا مرهون بامتثال هذه الشركات للقوانين الروسية، بعيدا عن مستوى الثقة بين روسيا والولايات المتحدة.وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف: "إن رفع الحظر عن خدمات إنستغرام وفيسبوك في روسيا قد يحدث بعد امتثال شركة ميتا للقوانين الروسية، وهذا ينطبق أيضا على الشركات الأخرى، ولا يرتبط بأي حال من الأحوال بمستوى الثقة بين روسيا والولايات المتحدة".وأشار بيسكوف إلى أن موقع "يوتيوب"، الذي تباطأ عمله، يجب أن يمتثل أيضا للقوانين. منوها بأن هذا "الأمر يهم الجميع".في أوائل اذار 2022، سمحت شركة "Meta" بنشر دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية ورفضت إزالة المحتوى غير القانوني.وفي أعقاب ذلك، اعتبرت محكمة تفيرسكوي في موسكو موقعي إنستغرام وفيسبوك منظمة متطرفة، وحظرت أنشطتهما في البلاد.وفي خريف العام الماضي، أعلنت شركة "ميتا" عن حظر قنوات "RT" و"روسيا سيفودنيا" من جميع تطبيقاتها على مستوى العالم، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، وذلك ضمن إجراءات جديدة تشمل جميع المنصات التابعة لها.ووفقا لبيان الشركة: "تأتي هذه الخطوة بعد ضغوطات دولية متزايدة بشأن دور وسائل الإعلام الروسية في نشر المعلومات المضللة وتأثيرها على الأوضاع الجيوسياسية". (روسيا اليوم)