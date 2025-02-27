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عربي-دولي

بينها وصلات ‏مكروية و‏محطة "ستارلينك".. إزالة مخالفات توزعت في ريف دمشق

Lebanon 24
27-02-2025 | 03:37
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أزالت الضابطة العدلية في الهيئة الناظمة للاتصالات ‏السورية‏ مخالفات تتعلق بحيازة أجهزة تنتهك ‏خصوصية المواطن وتضر بالمصلحة العامة، بينها وصلات ‏مكروية و‏محطة "ستارلينك" فضائية.
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وتوزعت المخالفات المضبوطة في بلدة عدرا البلد ‏ومدينة دوما بريف العاصمة دمشق تضمنت إزالة 55 وصلة ‏مكروية مخالفة، بينما كانت ‏محطة "ستارلينك" المخالفة تبث في منطقة ‏عدرا.

ويعتبر بث محطة "ستارلينك" ممنوع قانونا لانتهاكها ‏خصوصية المواطنين، وإلحاق الضرر ‏بالطيف الترددي الخاص بالسورية ‏للاتصالات وضياع في دخلها القومي، ‏وعليه يتم التحقيق بطرق إدخالها وحيازتها أصولا.

وأشار المكلف بتسيير أعمال الضابطة عبد الرحمن زيدان ‏إلى أن أبواب الضابطة العدلية وإدارة التراخيص والهيئة الناظمة للاتصالات ‏مفتوحة أمام المواطنين، للحصول على التراخيص المسموح بها، بهدف تنظيم ‏موضوع حيازتها، أما في حال المخالفة يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية، ‏بينما تتبع المصادرات لصندوق الهيئة، ومن ثم يتم تحويلها إلى النيابة العامة ‏للبت بها.

وأكد زيدان على مسألة التشدد في ضبط الحالات الفردية، ما سينعكس واقعا ‏ملموسا لدى المواطن في القريب العاجل، داعيا الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة ‏لضمان عدم انتهاك الخصوصية. (روسيا اليوم)
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