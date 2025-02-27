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بعد تسليمهم من قبل حماس.. الرئيس الإسرائيلي يؤكد التعرف على رفات 4 رهائن

Lebanon 24
27-02-2025 | 04:03
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أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ في منشور على منصة إكس، اليوم الخميس، انه تم التعرف على هويات رفات الرهائن الإسرائيليين الأربعة تساحي عيدان وإيتسيك إلغارات وأوهاد ياهالومي وشلومو منتسور.

وسلمت حركة حماس رفاتهم لإسرائيل مساء أمس الأربعاء.
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كما أعلن "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" في إسرائيل أنه تم تحديد هوية رفات جميع الرهائن الأربعة الذين أعادتهم حماس.

وقال منتدى عائلات الرهائن في بيان: "تلقينا بحزن شديد خبر تحديد هوية تساحي عيدان وإيتسيك إلغارات وأوهاد يهالومي".

وتساحي عيدان (49 عاما) الذي كان يعيش في كيبوتس ناحال عوز اختطف خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، بينما قُتلت ابنته مايان (18 عاما) بالرصاص.

وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير 2024 أن شلومو منتسور (85 عاما) قتل في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول 2023 وأن جثته نقلت إلى قطاع غزة.

من جانبه، أعلن كيبوتس نير عوز في بيانين منفصلين تسلّم جثتي الرهينة الإسرائيلي الدنماركي الإسرائيلي إيتسيك إلغارت، والفرنسي الإسرائيلي أوهاد يهالومي.

وقال إنّه يعلن "بحزن عميق قتل إيتسيك إلغارات الذي اختطف من منزله في الكيبوتس السبت 7 تشرين الأول 2023 وقتل أثناء احتجازه في غزة".

وفي بيان آخر، أعلن الكيبوتس "بحزن شديد قتل أوهاد يهالومي، الذي اختطف من منزله وقتل أثناء احتجازه في غزة".(سكاي نيوز)

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