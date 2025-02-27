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توتر في ريف دمشق.. إطلاق نار على حاجز وإصابة عنصرين أمنيين

Lebanon 24
27-02-2025 | 04:09
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شهدت بلدة "جديدة الفضل" في ريف دمشق الغربي اليوم الخميس بعض المواجهات بين قوات الأمن ومسلحين.

فقد أفادت وزارة الداخلية السورية في بيان إصابة عنصرين أمنيين بإطلاق نار على حاجز في المنطقة.

فيما انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف في البلدة، منفذة حملة توقيفات ومداهمات، بحثا عن "مطلوبين فارين من العدالة ممن رفضوا تسوية أوضاعهم تسليم سلاحهم"، وفق ما أشارت الداخلية.
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كما أوضحت أن حملة الاعتقالات تطال عددا من المتهمين بتهريب المخدرات.

اعتداء على حاجز
إلى ذلك، أشار"حسام الطحان"، المسؤول الأمني لريف دمشق إلى أن "بعض فلول النظام البائد اعتدت على أحد الحواجز التابعة لإدارة الأمن العام على أطراف قرية جديدة الفضل بريف دمشق".

كما أضاف أن المجموعة أطلقت النار على القوات الموجودة على الحاجز، ما أسفر عن إصابة اثنين من العناصر.

ولفت إلى أنه "تم استدعاء قوات إضافية لملاحقة المتورطين في وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى القضاء".

وكانت مدينة القرداحة في ريف محافظة اللاذقية، شهدت بدورها ليل أمس الأربعاء بعض التوترات إثر هجوم استهدف حاجزاً أمنياً.

فقد هاجم عدد من المسلحين في البلدة التي يتحدر منها الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، حاجزاً للأمن العام، ما أدى إلى وقوع اشتباكات لاحقة.(العربية)


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