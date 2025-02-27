لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية.. مباحثات روسية أميركية في إسطنبول



انطلقت في إسطنبول محادثات روسية أميركية حول تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية وإزالة العقبات التي وضعتها الإدراة الأميركية السابقة أمام العمل الدبلوماسي الروسي الأميركي.

وقالت مصادر روسية مطلعة إن "المباحثات بين الجانبين والتي بدأت عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو في مقر إقامة القنصل الأميركي في اسطنبول قد تستمر لمدة خمس ساعات على الأقل".



وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الأربعاء في الدوحة أن دبلوماسيين رفيعي المستوى من روسيا والولايات المتحدة سيجتمعون في إسطنبول اليوم الخميس لمناقشة استئناف العمليات الطبيعية في السفارتين في كلا البلدين.



وقال: "دبلوماسيونا رفيعو المستوى وخبراؤنا سيجتمعون لبحث المشاكل والعقبات التي تراكمت نتيجة للأنشطة غير القانونية للإدارة الأميركية السابقة لخلق عقبات مصطنعة أمام عمل السفارة الروسية لدى واشنطن، وهو ما رددنا عليه بطبيعة الحال وخلقنا أيضا ظروفا غير مريحة لعمل السفارة الأميركية في موسكو".



من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أمس أن المحادثات الروسية الأميركية في إسطنبول، ستتطرق لأنشطة السفارات، كما ستناقش "القضايا التشغيلية" المتعلقة بسفارتيهما وقنصليتيهما.



وقالت وسائل إعلام أميركية إن جدول الأعمال بمحادثات اليوم، يتضمن قضايا (التوظيف، والتأشيرات، والخدمات المصرفية الديبلوماسية، ومواضيع تقنية أخرى).



وكانت العاصمة السعودية قد استضافت وفدي روسيا والولايات المتحدة في 18 شباط لبحث مختلف القضايا العالقة بين موسكو وواشنطن، وسبل إحياء العلاقات الروسية الأميركية.



كما أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في أعقاب مباحثات الرياض اتفاق واشنطن وموسكو على استئناف السفارتين عملهما بكامل طواقمهما. (روسيا اليوم)