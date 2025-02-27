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إقتصاد

روسيا ستستأنف مشاريع النفط في كردستان

Lebanon 24
27-02-2025 | 05:11
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نقلت وكالة "تاس" للأنباء الروسية اليوم الخميس، عن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف قوله إن إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية توصلا إلى تسوية لنزاعاتهما حول النفط وهو ما سيسمح للشركات الروسية باستئناف مشاريعها في الإقليم.
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وكان استئناف صادرات النفط من كردستان العراق عائقا رئيسيا في العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد. (سكاي نيوز)

إقتصاد

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