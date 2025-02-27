خسائر بالمليارات بسبب قصف "حزب الله".. صحيفة إسرائيليّة: هذا ما يسعى إليه مستوطنو الشمال

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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أكّدت أنّ العديد من المستوطنين "لا يزالون متردّدين، وينتظرون قرارات المحكمة العليا بشأن مطالب مستوطنات كريات شمونة والمجالس المحلية في المطلة ومفوئوت حرمون"، والتي تقضي بتمديد فترة الإخلاء، وإبقاء المدارس المؤقتة، حتى نهاية العام الدراسي، من أجل الاستعداد لاستقبالهم.ويأتي ذلك قبل يومين، من انتهاء سريان قرار الحكومة الإسرائيلية، بإجلاء عشرات الآلاف من مستوطني الشمال، وإعادتهم إلى 42 مستوطنةً تمّ إجلاؤهم منها في تشرين الأول عام 2023، بحيث "تصرّ الحكومة على إعادة الجميع، حتى في المستوطنات التي لم تستعدّ بعد لاستقبالهم"، بحسب الصحيفة.ففي "المطلة" مثلاً، ينتظر المسؤولون ردّ الحكومة على استئنافهم أمام المحكمة العليا، لتمديد الإخلاء لنحو 2000 مستوطن، مدة 4 أشهر إضافية، وذلك بسبب الدمار الواسع الذي خلّفته نيران حزب الله، إضافةً إلى الأضرار الناتجة عن تمركز القوات الإسرائيلية في المنازل والمباني العامّة.وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة أنّ رئيس مجلس المطلة، ديفيد أزولاي، "لا يعوّل كثيراً على الحكومة"، ما دفع إلى إطلاق المجلس "حملة طوارئ لجمع التبرّعات"، وذلك "أملاً بالتعويض عن التقصير الحكومي".وفي هذا الإطار، أشار أزولاي إلى "تضرّر أكثر من 70% من المنازل في المطلة، 50% منها في حالة صعبة لا تسمح بالسكن"، وتابع: "تمّ تدمير النظام التعليمي، والمؤسسات العامّة مدمّرة. ويعترف مسؤولو ضريبة الأملاك أنفسهم بأنّه لا يوجد حلّ حتى الآن".وتُقدَّر الأضرار في المستوطنات الإسرائيلية، في المنطقة التي تمّ إخلاؤها شمالي فلسطين المحتلة، بنحو 9 مليارات شيكل أيّ أكثر من 2.5 مليار دولار، بينما تضرّر نحو 2900 مبنى من جرّاء نيران حزب الله في لبنان، وفقاً لما ذكره موقع "القناة الـ14 الإسرائيلية، قبل أيام. (الميادين)