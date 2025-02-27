تشغيل مطار حلب الدولي الأسبوع المقبل

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أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أشهد الصليبي عن إعادة فتح مطار حلب الدولي الأسبوع المقبل، مشيرا إلى خطط لاستئناف تشغيل مطار اللاذقية الدولي في مرحلة لاحقة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الصليبي مع المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" في الشرق الأوسط، محمد أبو بكر فارع، في العاصمة دمشق.إقرأ المزيدوأضاف الصليبي أن اللقاءات كانت طموحة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين، مؤكدا حرص سوريا على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال الطيران المدني. (روسيا اليوم)