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في توقيت حساس.. تعيين ملحق عسكري تركي في دمشق

Lebanon 24
27-02-2025 | 06:21
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في توقيبت حساس، أعلنت نقرة الانتهاء من كل التحضيرات اللازمة لتعيين ملحق عسكري جديد في سوريا. 

وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إنه "سيتم إرسال الملحق إلى دمشق في أقرب وقت ممكن."
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كما أشارت إلى أن الوزارة تخطط لإرسال وفد تقني إلى سوريا في المستقبل القريب، بهدف تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين.
 
إلى ذلك، أكدت المصادر العسكرية أن الموقف التركي بالنسبة إلى سوريا واضح وصريح، حيث تدعم أنقرة بشكل كامل وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

إنما شدد على "رفض تركيا القاطع لوجود تنظيمات إرهابية في المنطقة، سواء كان تنظيم حزب العمال الكردستاني ( PKK)و حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أو وحدات حماية الشعب (ي ب ك) أو قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو تنظيم داعش. (العربية) 
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