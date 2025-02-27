كان تحت تأثير المخدرات... إتّهام نجل نتنياهو بضرب والده

رفع يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي دعوى ضد الفيزيائي أفشالوم إليتسور الذي ادعى أن نتنياهو الابن غادر إسرائيل بعد ضرب والده تحت تأثير المخدرات.

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وكان يائير قد أرسل في وقت سابق رسائل تحذيرية إلى المحامي جونين بن اسحق والدكتور أفشالوم إليتسور، اللذين قال إنهما نشرا تصريحات تشهيرية "على أخطر المستويات" حول حياته العائلية، وأن إليتسور أطلق عليه لقب "اللورد ووف ووف"، كما طالب بتعويض قدره مليون شيكل من كل شخص، بل وإزالة المنشورات.وأثناء وجوده في الولايات المتحدة، أرسل يائير أمس الأربعاء، رسالة تحذيرية قبل بدء الإجراءات القانونية ضد المحامي غونين بن اسحق والدكتور أفشالوم إليتسور، اللذين قال إنهما نشرا "سلسلة منشورات تشكل تشهيرا على أخطر المستويات، دون التحقق من الحقائق ودون المطالبة بالرد". وسلم نتنياهو الرسالة التحذيرية عبر المحامي أورئيل (حور) نزري، كم طالب بتعويض 75 ألف شيكل عن كل قضية تشهير وبإجمالي مليون شيكل. بالإضافة إلى ذلك، يطالب نتنياهو بإزالة المنشورات ونشر رسالة اعتذار بالشكل الذي يوافق عليه هو.وجاء في الرسالة: "إن الأمر يتعلق بنشر بيان كاذب ينص على أشياء قاسية وخطيرة ضد موكلي، مما يشكل تشهيرا يتجاوز المعايير العالية الحالية، وربما حتى معيارا جديدا ومثيرا للاشمئزاز، مما يعني أنه تم القيام بذلك بشكل ضار وبقصد التسبب في الأذى وبسوء نية، في ما هو واضح محاولة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب موكلي. لقد عانى موكلي واسمه النقي من ضرر جسيم نتيجة للمنشورات تلك، فضلا عن انتهاك الواجب القانوني". (روسيا اليوم)