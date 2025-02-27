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نتنياهو يكشف عن مقتل ثلاث رهائن عمدًا في غزة

Lebanon 24
27-02-2025 | 07:10
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ثلاثًا من بين الرهائن الأربعة الذين أُعيدت جثثهم يوم الخميس قد تم قتلهم عمدًا أثناء احتجازهم في غزة.
 
وقال المكتب في بيان: بناء على معلومات استخباراتية ومعلومات بحوزتنا، قُتل أوهاد (ياهالومي) وتساحي (عيدان) وإيتسيك إلغارات عمدًا أثناء احتجازهم في غزة.
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وتمّ التعرف على الجثة الرابعة التي وصلت خلال الليل على أنها لشلومو منصور الذي أعلنت إسرائيل في 11 شباط أنه قُتل في 7 تشرين الأول 2023 قبل نقل جثته إلى غزة.

ورفضت إسرائيل إطلاق سراح الـ 46 أسيرًا فلسطينيًا حتى تتأكد من هويات جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة التي سلمتها حركة حماس.

 وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في منشور على منصة إكس اليوم الخميس، إنه تم التعرف على هويات رفات الرهائن الإسرائيليين الأربعة تساحي عيدان وإيتسيك إلغارات وأوهاد ياهالومي وشلومو منتسور، وسلمت حركة حماس رفاتهم لإسرائيل الليلة الماضية دون مراسم. (ارم نيوز)

 
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