فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن".. شاهدوه

بعد ملاحظات جديدة، انخفض خطر اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض في عام 2032 إلى ما يقارب الصفر.



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كان الكويكب، الذي يتراوح قطره بين 40 و90 مترًا، قد أثار مخاوف من حدوث دمار محلي في حال اصطدامه بالأرض. ولكن مع التحديثات الجديدة، انخفضت الاحتمالية إلى حوالي 0.001%، بعد أن كانت تتجاوز 3% في الأسبوع السابق. تحسن الفهم العلمي لمسار الكويكب كان نتيجة للملاحظات المستمرة، والتي ساعدت الفلكيين في تحديد المسار بشكل أدق. المرصد الأوروبي الجنوبي نشر مقاطع فيديو تظهر مسار الكويكب الجديد باستخدام بيانات دقيقة من التلسكوب الكبير. هذه الملاحظات حسّنت نمذجة مدار الكويكب، مما ساعد في تقييم احتمالية اصطدامه بشكل أدق.كان الكويكب، الذي يتراوح قطره بين 40 و90 مترًا، قد أثار مخاوف من حدوث دمار محلي في حال اصطدامه بالأرض. ولكن مع التحديثات الجديدة، انخفضت الاحتمالية إلى حوالي 0.001%، بعد أن كانت تتجاوز 3% في الأسبوع السابق. تحسن الفهم العلمي لمسار الكويكب كان نتيجة للملاحظات المستمرة، والتي ساعدت الفلكيين في تحديد المسار بشكل أدق.