15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هذه خطة إسرائيل لمخيمات شمال الضفة
Lebanon 24
27-02-2025
|
07:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجهز المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لليوم التالي ليس فقط في قطاع غزة، بل وفي الضفة الغربية، من خلال توسيع عملية "السور الحديدي" بشكل يغيّر صورة شمال الضفة تمامًا، وفق ما قالته القناة 14 العبرية.
Advertisement
الخطة ستشمل جوانب عسكرية ومدنية، ومن المتوقع أن يشارك فيها الأميركيون، مع التركيز على تحويل المخيمات الفلسطينية إلى مناطق أكثر استقرارًا، على غرار رام الله بدلًا من أن تصبح مثل جباليا.
وكشفت القناة أن فريقًا خاصًا سيتم تشكيله داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لقيادة إعادة تصميم منطقة شمال الضفة في مجالات التعليم والإعمار والتشغيل. وتشير القناة إلى أن عملية "السور الحديدي" مستمرة في شمال الضفة، بينما تضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية خططًا بعيدة المدى لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.
وحسب القناة، فإن الخطط العسكرية والمدنية تحت مسمى "عملية الأشجار" تهدف إلى تغيير وجه شمال الضفة الغربية، مع التركيز على مخيمات اللاجئين التي تُعتبر وفق الرواية الإسرائيلية مناطق خصبة لنمو الإرهاب.
وفي مجال التعليم، تهدف إسرائيل إلى عدم السماح لوكالة الأونروا بإدارة التعليم، خوفًا من تأثيرات عناصر متطرفة قد تروج لروايات معادية للسامية. في مجال الإعمار، تشير الخطط إلى بناء مبانٍ شاهقة وطرق حديثة لتغيير ملامح المخيمات لتشبه رام الله.
أما في مجال التوظيف، تسعى إسرائيل إلى تقديم فرص عمل للفلسطينيين الذين يتجنبون الانخراط في الأنشطة العنيفة، معتبرة أن ذلك سيكون دافعًا لهم للابتعاد عن المشاركة في هجمات ضد اليهود. وتتوقع القناة أن يكون هناك تعاون أميركي في تنفيذ هذه الخطط، التي تهدف إلى تحويل شمال الضفة الغربية إلى منطقة أكثر استقرارًا وأقل تهديدًا. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رزان الجمال بالأبيض كالأميرات.. شاهدوا "حفل زفافها"
Lebanon 24
رزان الجمال بالأبيض كالأميرات.. شاهدوا "حفل زفافها"
16:35 | 2025-02-26
26/02/2025 04:35:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
11:42 | 2025-02-26
26/02/2025 11:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. العثور على نجم شهير وزوجته ميتَين داخل منزلهما (صور)
Lebanon 24
خبر حزين.. العثور على نجم شهير وزوجته ميتَين داخل منزلهما (صور)
04:51 | 2025-02-27
27/02/2025 04:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يجري على طريق المطار.. تجنبوا المرور!
Lebanon 24
هذا ما يجري على طريق المطار.. تجنبوا المرور!
12:34 | 2025-02-26
26/02/2025 12:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما حدا الو عليي شي".. وأخيرا سلاف فواخرجي تكشف حقيقة علاقتها بماهر الأسد (فيديو)
Lebanon 24
"ما حدا الو عليي شي".. وأخيرا سلاف فواخرجي تكشف حقيقة علاقتها بماهر الأسد (فيديو)
03:44 | 2025-02-27
27/02/2025 03:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:20 | 2025-02-27
يهود إيطاليا يعلنون معارضتهم لخطة "التطهير العرقي" في غزة
11:01 | 2025-02-27
بعد دعوة أوجلان لحل "حزب العمال الكردستاني".. أول رد رسمي تركي
10:45 | 2025-02-27
مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي: كوريا الشمالية سرقت 1.5 مليار دولار من العملات المشفرة
10:31 | 2025-02-27
محرك قد يغير مفهوم الرحلات الجوية والفضائية!
10:30 | 2025-02-27
بطريقة "خطيرة".. إحباط محاولة تهريب مخدرات في الأردن
10:23 | 2025-02-27
إسرائيل تنشر قائمة محدثة بأسماء الأسرى المتبقين لدى حماس (صورة)
فيديو
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
27/02/2025 18:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
27/02/2025 18:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
27/02/2025 18:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24