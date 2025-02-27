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هذه خطة إسرائيل لمخيمات شمال الضفة

Lebanon 24
27-02-2025 | 07:29
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تجهز المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لليوم التالي ليس فقط في قطاع غزة، بل وفي الضفة الغربية، من خلال توسيع عملية "السور الحديدي" بشكل يغيّر صورة شمال الضفة تمامًا، وفق ما قالته القناة 14 العبرية.
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 الخطة ستشمل جوانب عسكرية ومدنية، ومن المتوقع أن يشارك فيها الأميركيون، مع التركيز على تحويل المخيمات الفلسطينية إلى مناطق أكثر استقرارًا، على غرار رام الله بدلًا من أن تصبح مثل جباليا.

وكشفت القناة أن فريقًا خاصًا سيتم تشكيله داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لقيادة إعادة تصميم منطقة شمال الضفة في مجالات التعليم والإعمار والتشغيل. وتشير القناة إلى أن عملية "السور الحديدي" مستمرة في شمال الضفة، بينما تضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية خططًا بعيدة المدى لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

وحسب القناة، فإن الخطط العسكرية والمدنية تحت مسمى "عملية الأشجار" تهدف إلى تغيير وجه شمال الضفة الغربية، مع التركيز على مخيمات اللاجئين التي تُعتبر وفق الرواية الإسرائيلية مناطق خصبة لنمو الإرهاب.

وفي مجال التعليم، تهدف إسرائيل إلى عدم السماح لوكالة الأونروا بإدارة التعليم، خوفًا من تأثيرات عناصر متطرفة قد تروج لروايات معادية للسامية. في مجال الإعمار، تشير الخطط إلى بناء مبانٍ شاهقة وطرق حديثة لتغيير ملامح المخيمات لتشبه رام الله.

أما في مجال التوظيف، تسعى إسرائيل إلى تقديم فرص عمل للفلسطينيين الذين يتجنبون الانخراط في الأنشطة العنيفة، معتبرة أن ذلك سيكون دافعًا لهم للابتعاد عن المشاركة في هجمات ضد اليهود. وتتوقع القناة أن يكون هناك تعاون أميركي في تنفيذ هذه الخطط، التي تهدف إلى تحويل شمال الضفة الغربية إلى منطقة أكثر استقرارًا وأقل تهديدًا. (ارم نيوز)
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