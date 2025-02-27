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عربي-دولي

بشأن رسوم ترامب المحتملة.. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
27-02-2025 | 08:30
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أكد وزير المال الفرنسي إريك لومبار الخميس، أن الاتحاد الاوروبي "سيقوم بالمثل" إذا فرضت أميركا رسوما جمركية بنسبة 25% على منتجاتها بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بذلك "قريبا".

وقال لومبار على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في كيب تاون لوكالة "فرانس برس": "من الواضح أنّه إذا استمرّ الأميركيون في زيادة الرسوم الجمركية، كما أعلن الرئيس ترامب، فإنّ الاتحاد الأوروبي سيفعل الشيء نفسه".
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وأضاف: "حتى لو لم يكن ذلك من أجل المصلحة العامّة، يجب علينا أيضا أن نحمي مصالحنا ومصالح دول الاتحاد".

وهدّد ترامب الأربعاء، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، في وقت تتزايد التوترات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين.

وقال لومبار إنّ دبلوماسيين من دول مجموعة السبع تحدثوا إلى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت صباح الخميس، وأبلغوه أنّ "حروب الرسوم الجمركية تؤدي إلى التضخّم وانخفاض النمو وليست حلا".

ولم يسافر بيسنت إلى كيب تاون لحضور محادثات مجموعة العشرين، ولكنّه شارك في اجتماع مجموعة السبع افتراضيا.

وقال لومبار "أخبرنا الوزير بيسنت أنّ المفاوضات ستبدأ في الثاني من نيسان"، مضيفا أنّ الاتحاد الأوروبي "سيمثّل الدول الأوروبية بهدف التوصّل إلى اتفاق عادل". (ارم نيوز)
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