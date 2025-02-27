انتهاء المحادثات بين ديبلوماسيين روس وأميركيين في اسطنبول

اختتم مسؤولون روس وأميركيون محادثات عقدت في اسطنبول لحل مسائل مرتبطة بالسفارات، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن وكالات إخبارية روسية.

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وانتهت المحادثات التي جرت في مقر إقامة القنصل العام الأميركي بعد نحو ست ساعات ونصف، بحسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية، مشيرة إلى أن الوفد الروسي غادر على متن حافلة صغيرة من دون الإدلاء بأي تصريحات للصحافة.