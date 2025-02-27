من السجن.. أوجلان يدعو حزب "العمال الكردستاني" لإلقاء السلاح وحلّ نفسه

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من سجنه في جزيرة إمرالي التركية، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح.



وفي بيان ألقاه نيابة عنه ممثلون عن حزب الديمقراطية والمساواة الشعبية، كانوا زاروه في وقت سابق من اليوم الخميس، قال أوجلان إن على كل الجماعات المسلحة يجب أن تلقي سلاحها، وتحدث عن التاريخ المشترك بين الأتراك والأكراد الذي يمتد إلى آلاف السنين. (ارم نيوز)

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