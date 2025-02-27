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إسرائيل تنشر قائمة محدثة بأسماء الأسرى المتبقين لدى حماس (صورة)

Lebanon 24
27-02-2025 | 10:23
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نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قائمة محدثة بأسماء الأسرى الذين ما زالوا في أسر حماس، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى من الصفقة وتسليم الجانب الفلسطيني الليلة الماضية جثث أسرى إسرائيليين تم التعرف عليهم. 
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في المقابل، وصلت حافلة على متنها مجموعة من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل فجر الخميس إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية.

كما وصلت حافلات تقل أسرى فلسطينيين اليوم الخميس إلى قطاع غزة تحمل على متنها 456 أسيرا وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي فجر اليوم الخميس.

وعطلت إسرائيل الإفراج عن 24 أسيرا من الأطفال والنساء.

وأكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع أن الحركة أتمت المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل والتزمت ببنودها، بينما لا تزال إسرائيل تعطل البروتوكول الإنساني.

وجاءت عملية الافراج بعد إعلان مسؤول أمني إسرائيلي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت من حماس في قطاع غزة أربع جثث أكدت الحركة أنها تعود لأربع رهائن إسرائيليين. (روسيا اليوم)
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