مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي: كوريا الشمالية سرقت 1.5 مليار دولار من العملات المشفرة

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قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، إن كوريا الشمالية وراء سرقة نحو 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية من بورصة للعملات المشفرة.وقام القراصنة بسرقة نحو 1.5 مليار من الأصول الرقمية من بورصة بايبيت للعملات المشفرة، الجمعة الماضي، لتكون بذلك أكبر عملية سرقة عملات مشفرة على الإطلاق.وقال مكتب التحقيقات في بيان: "يطلق المكتب على هذا النشاط السيبراني الخبيث الكوري الشمالي "تريدر تريتور".وقال المكتب: "القائمون على عملية تريدر تريتور يعملون سريعاً، وقاموا بتحويل بعض من الأصول المسروقة إلى بيتكوين وأصول افتراضية أخرى عبر الآلاف من العناوين على عدة سلاسل كتل".وأضاف "من المتوقع أن يتم غسل هذه الأصول، وتحويلها في النهاية إلى عملات ورقية". (الامارات 24)