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عربي-دولي

بطريقة "خطيرة".. إحباط محاولة تهريب مخدرات في الأردن

Lebanon 24
27-02-2025 | 10:30
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كشف الأمن العام الأردني عن أسلوب جديد وخطير لتهريب المخدرات، حيث تم إحباط محاولة لإدخال مواد مخدرة كيميائية مشبعة في أوراق ملونة وبيضاء عبر مطار الملكة علياء الدولي. بدأت القصة عندما اشتبهت إدارة مكافحة المخدرات والجمارك بطرد بريدي قادم من دولة عربية، يحتوي ظاهريًا على أوراق فقط، إلا أن الفحص المختبري أظهر أنها مشبعة بمواد مخدرة.
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تبين أن الشحنة كانت مسجلة باسم شخص وهمي، مما استدعى تحقيقات مكثفة أسفرت عن القبض على المشتبه به الرئيسي بعد نصب كمين له. وتم العثور في منزله على وثائق وهويات مزورة، وأقرّ بالتواصل مع شبكة خارجية لتهريب المخدرات إلى الأردن. كما قادت التحقيقات إلى ثلاثة أشخاص آخرين تم القبض عليهم.

وفي سياق متصل، اكتشفت الشرطة الإسبانية نفقًا سريًا بين المغرب وسبتة لتهريب الحشيش. وأكد الناطق الإعلامي للأمن العام الأردني أن هذه العملية تكشف عن تطور أساليب المهربين في تهريب المخدرات عبر الحدود. (الحرة)

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