Advertisement

عربي-دولي

بعد دعوة أوجلان لحل "حزب العمال الكردستاني".. أول رد رسمي تركي

Lebanon 24
27-02-2025 | 11:01
A-
A+
Doc-P-1326791-638762763175863200.jpeg
Doc-P-1326791-638762763175863200.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا أن يمتثل "حزب العمال الكردستاني" لدعوة زعيمه المسجون عبدالله أجولان، بحل نفسه وإلقاء السلاح.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان علاء، اليوم، إن الحكومة التركية تتوقع أن يمتثل حزب العمال الكردستاني لدعوة أوجلان، مضيفا: "ستتحرر من القيود" إذا ألقى "العمال الكردستاني" السلاح، وحل نفسه.
Advertisement

 وكان أوجلان وجّه الدعوة إلى حزبه بإلقاء السلاح وحل نفسه، ودعا عبر بيان ألقاه ممثلون عن حزب الديمقراطية الشعبية زاروه في سجنه بجزيرة مرمرة، الجماعات المسلحة كلها إلى إلقاء السلاح، قائلاً إنه يتحمل "المسؤولية التاريخية عن ذلك". (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2025-02-27
16:40 | 2025-02-27
16:00 | 2025-02-27
15:50 | 2025-02-27
15:31 | 2025-02-27
15:26 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24