بعد دعوة أوجلان لحل "حزب العمال الكردستاني".. أول رد رسمي تركي

Advertisement

توقع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا أن يمتثل "حزب العمال الكردستاني" لدعوة زعيمه المسجون عبدالله أجولان، بحل نفسه وإلقاء السلاح.وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان علاء، اليوم، إن الحكومة التركية تتوقع أن يمتثل حزب العمال الكردستاني لدعوة أوجلان، مضيفا: "ستتحرر من القيود" إذا ألقى "العمال الكردستاني" السلاح، وحل نفسه.وكان أوجلان وجّه الدعوة إلى حزبه بإلقاء السلاح وحل نفسه، ودعا عبر بيان ألقاه ممثلون عن حزب الديمقراطية الشعبية زاروه في سجنه بجزيرة مرمرة، الجماعات المسلحة كلها إلى إلقاء السلاح، قائلاً إنه يتحمل "المسؤولية التاريخية عن ذلك". (ارم نيوز)