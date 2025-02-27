يهود إيطاليا يعلنون معارضتهم لخطة "التطهير العرقي" في غزة

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أعرب أكثر من 200 يهودي إيطالي معارضتهم لخطة "التطهير العرقي" في قطاع غزة، داعين الحكومة الإيطالية إلى عدم التواطؤ مع الخطة.جاء ذلك في إعلان، نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا"، إحدى كبريات الصحف الإيطالية، الأربعاء.وجاء في الإعلان: يريد (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، إبعاد الفلسطينيين من غزة، وفي الوقت نفسه، يستمر العنف من قبل المستوطنين والحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية.وأضاف "يهود إيطاليا يقولون لا للتطهير العرقي، ولا ينبغي لإيطاليا أن تكون متواطئة مع الخطة".وحمل الإعلان توقيع أكثر من 200 يهودي في إيطالي. (الاناضول)