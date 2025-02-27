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عربي-دولي

"تعدٍ صارخ".. البرلمان العربي يُدين "الاعتداءات الإسرائيلية السافرة" على سوريا

Lebanon 24
27-02-2025 | 11:54
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أدان البرلمان العربي "الاعتداءات السافرة" التي قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي على الأراضي العربية السورية معتبراً إياها تعديًا صارخًا على القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

واعتبر البرلمان العربي في بيان له أن تلك "الاعتداءات السافرة" على الأراضي السورية تمثل "انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية واستقلالها".
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وأكد أن هذه "الاعتداءات الهمجية والانتهاكات الممنهجة التي يقوم بها كيان الاحتلال تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة" وهي تأتي في إطار عدوان إسرائيلي مستمر على الأراضي السورية منذ سقوط النظام السوري السابق.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالقيام بدوره بإلزام كيان الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات، والانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة.

وشدد البرلمان العربي على موقفه الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، في ظل تلك الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
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