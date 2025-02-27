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حماس: عملية الدهس قرب حيفا رد على اعتداءات إسرائيل بالضفة والأقصى

Lebanon 24
27-02-2025 | 12:25
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اعتبرت حركة حماس، الخميس، أن عملية "الدهس والطعن" قرب مدينة حيفا شمالي إسرائيل رد على تصاعد اعتداءات إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وقالت في بيان إن "العملية رد طبيعي بطولي على ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وجرائم بالضفة، واستمرار عمليات التهويد ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدساتنا".
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وأضافت: "تمثل العملية رسالة لحكومة (إسرائيل) المتطرفة ووزرائها، بأن كل أرض فلسطين مقاومون أبطال وثوار أحرار لن يفرطوا بحقهم، وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال".

ودعت حماس الفلسطينيين "لمزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن والأمان حتى التحرير والعودة".
(الاناضول)
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