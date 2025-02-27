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زاخاروفا

وقالتفي بيان: "لقد اعتاد الجميع بالفعل على الخطاب العدواني المعادي لروسيا من قبل الزعماء الفرنسيين، الذين يحاولون عبر سلسلة من التصريحات شيطنة بلدنا، وإدخال صورة العدو في الوعي الجماهيري ضدنا".وأضافت: "إن تصريحات ليكورنو المعادية للأجانب، والتي يمكن وصفها بالعنصرية، تبرز ضمن هذه السلسلة".وأشارت زاخاروفا إلى الرغبة الأوروبية في تحميل الجماعات العرقية المسؤولية عن جرائم إرهابية لم ترتكبها، وبالتالي التحريض على الكراهية العرقية، مؤكدة أن ذلك "أمر مثير للاشمئزاز".وختمت زاخاروفا: "يبدو أن التواصل الوثيق للغاية للوزير مع النظام النازي الجديد في كييف يؤدي إلى تشبعه بأيديولوجيته".