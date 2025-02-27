كدمة "غريبة" على يد ترامب.. ومعلومة تكشف سببها!

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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفات: "الرئيس ترامب لديه كدمات على يده لأنه يعمل باستمرار ويصافح طوال اليوم كل يوم".وبحسب وصور وكالات الأنباء، عانى ترامب من كدمات أو احمرار واضح في يده اليمنى في مناسبتين أخريين على الأقل، في آب وتشرين الثاني من العام الماضي.كما لاحظت وسائل إعلام مختلفة كدمات على ظهر يد ترامب اليمنى في عام 2024.ونقلت مجلة تايم عن ترامب قوله عندما سُئل عن ذلك في مقال نُشر في كانون الاول 2024: "إنها نتيجة مصافحة الآلاف من الناس".