Advertisement

عربي-دولي

كدمة "غريبة" على يد ترامب.. ومعلومة تكشف سببها!

Lebanon 24
27-02-2025 | 12:49
A-
A+
Doc-P-1326840-638762828922051310.png
Doc-P-1326840-638762828922051310.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فسر البيت الأبيض سبب ظهور كدمة غريبة على يد الرئيس دونالد ترامب خلال لقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفات: "الرئيس ترامب لديه كدمات على يده لأنه يعمل باستمرار ويصافح طوال اليوم كل يوم".
Advertisement

وبحسب وصور وكالات الأنباء، عانى ترامب من كدمات أو احمرار واضح في يده اليمنى في مناسبتين أخريين على الأقل، في آب وتشرين الثاني من العام الماضي.

كما لاحظت وسائل إعلام مختلفة كدمات على ظهر يد ترامب اليمنى في عام 2024.

ونقلت مجلة تايم عن ترامب قوله عندما سُئل عن ذلك في مقال نُشر في كانون الاول 2024: "إنها نتيجة مصافحة الآلاف من الناس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2025-02-27
16:40 | 2025-02-27
16:00 | 2025-02-27
15:50 | 2025-02-27
15:31 | 2025-02-27
15:26 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24