رئيس اركان العدو اكد تحمله "المسؤولية الكاملة" بعد نتائج التحقيق في هجوم "حماس"

Advertisement

أكد رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن الفشل في منع هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023، بعد نشر نتائج تحقيق عسكري داخلي اليومـ بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال هاليفي الذي استقال من منصبه الشهر الماضي على خلفية "الفشل" في مواجهة هجوم حماس: "إن المسؤولية تقع على عاتقي. كنت قائدا للجيش في 7 تشرين الأول، وأتحمل أيضا المسؤولية الكاملة عنكم جميعا". (الوكالة الوطنية)