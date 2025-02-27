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عربي-دولي

تركيا: ضرورة عمل جميع الفلسطينيين معا ضد السياسات التوسعية الإسرائيلية

Lebanon 24
27-02-2025 | 14:20
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أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ضرورة عمل جميع الفلسطينيين معا ضد السياسات التوسعية الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال لقائه الخميس، الأمين العام للجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، في العاصمة أنقرة.
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وقالت الخارجية التركية في منشور عبر إكس، إن فيدان أكد للمسؤول الفلسطيني "ضرورة اجتماع كافة الفصائل الفلسطينية والتوصل إلى اتفاق دون تأخير".

ودعا فيدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قيادة هذه العملية، مشددا على ضرورة عمل جميع الفلسطينيين معا ضد السياسات التوسعية الإسرائيلية. (الاناضول)
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