ترامب: بوتين لن يغزو أوكرانيا مرة أخرى بعد "السلام"





وأكد ترامب أنه "لا يعتقد أن فلاديمير بوتين سيغزو أوكرانيا مرة أخرى، إذا كان هناك اتفاق سلام مع كييف".

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وقال ترامب إنّ بوتين "سيفي بوعده"، وذلك خلال محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض.



وأبلغ الرئيس الأميركي ضيفه رئيس الوزراء البريطاني بضرورة التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل اتخاذ قرار بشأن نشر قوات حفظ سلام دولية.



وقال ترامب إن إبرام "الاتفاق" يجب أن يحظى بالأولوية، وذلك في موقف معاكس للعواصم الأوروبية التي ترغب بأن تكون خطوات ضمان الأمن في أوكرانيا، جزءا من المباحثات للتوصل الى تسوية للحرب. أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس ثقته بأنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيحترم أيّ اتفاق سلام مع أوكرانيا، بعد ثلاث سنوات على بدء الحرب الروسية-الأوكرانية.وأكد ترامب أنه "لا يعتقد أن فلاديمير بوتين سيغزو أوكرانيا مرة أخرى، إذا كان هناك اتفاق سلام مع كييف".وقال ترامب إنّ بوتين "سيفي بوعده"، وذلك خلال محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض.وأبلغ الرئيس الأميركي ضيفه رئيس الوزراء البريطاني بضرورة التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل اتخاذ قرار بشأن نشر قوات حفظ سلام دولية.وقال ترامب إن إبرام "الاتفاق" يجب أن يحظى بالأولوية، وذلك في موقف معاكس للعواصم الأوروبية التي ترغب بأن تكون خطوات ضمان الأمن في أوكرانيا، جزءا من المباحثات للتوصل الى تسوية للحرب.

وشدد ترامب على أن أوكرانيا "لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، وأكد إنه سيوقع اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا مع فلودومير زيلينسكي.



ومن جهته، قدم رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، دعوة للرئيس الأميركي دونالد ترامب من الملك تشارلز للقيام بزيارة دولة لبريطانيا.



وقبل ترامب الدعوة، والتي جاءت في بداية لقاء مباشر له مع ستارمر في البيت الأبيض.



ووصف ستارمر دعوة ترامب للقيام بزيارة دولة لبريطانيا للمرة الثانية، حيث كان قد تلقى دعوة مماثلة خلال فترة رئاسته الأولى للولايات المتحدة، بأنها" تاريخية" و"غير مسبوقة".