Advertisement

وقال للصحفيين: "حاليا، يتم توسيع رأس الجسر على الضفة اليمنى لنهر أوسكول. لم يتبقَ سوى بضعة كيلومترات للوصول إلى كوبيانسك، حوالي 7 كيلومترات".وأشار غانتشيف إلى أن خط الجبهة في اتجاه كوبيانسك يتسع تدريجيا، وقال: "لدينا أيضا تقدم من منطقة سفاتوفو، ومن جهة جمهورية لوغانسك الشعبية على الضفة اليسرى لنهر أوسكول. من تلك الجهة أيضا حوالي 7 كيلومترات، من جهة قرية سينكوفكا. هناك توسع بطيء ولكنه ثابت لخط الجبهة على طول قطاع اتجاه كوبيانسك".وأوضح رئيس الإدارة العسكرية المدنية في المقاطعة، أن عمليات التطهير في خاركوف لا تقتصر على محور كوبيانسك فقط، ففي أيار 2024، حررت مجموعة القوات "سيفر sever" حوالي 15 بلدة في شمال المقاطعة.وأضاف أنه حاليا يقوم المقاتلون بالتصدي لهجمات المرتزقة الغربيين للحفاظ على المناطق المحررة.