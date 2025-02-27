جديد الحالة الصحية للبابا فرنسيس.. الفاتيكان: تجاوز المرحلة الأكثر خطورة لكن الوضع لا يزال معقدًا

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أعلن الفاتيكان ان الحالة السريرية للبابا فرنسيس تواصل تحسنها اليوم أيضًا. فقد خضع قداسته للعلاج بالأكسجين عالي التدفق بالتناوب مع استخدام قناع التنفس. ونظرًا لتعقيد حالته الصحية، لا تزال هناك حاجة إلى أيام إضافية من الاستقرار السريري قبل التوصل إلى تشخيص نهائي.هذا وقد خصص البابا ساعات الصباح للعلاج الطبيعي التنفسي، متخللًا ذلك فترات من الراحة. وفي فترة بعد الظهر، وبعد جلسة علاج طبيعي تنفسي إضافية، توجه الأب الأقدس للصلاة في الكابلة الصغيرة داخل شقته الخاصة في الطابق العاشر، حيث تناول القربان المقدس، ثم انصرف إلى مواصلة أعماله.وبحسب ما ورد، لقد تجاوز البابا المرحلة الأكثر خطورة، لكن الوضع لا يزال معقدًا، ولذلك يبقى التشخيص الطبي غير نهائي.