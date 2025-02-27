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عربي-دولي

مصر: بدء مباحثات مكثفة بين أطراف اتفاق غزة لتنفيذ المراحل التالية

Lebanon 24
27-02-2025 | 15:50
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بعد إعلان حماس استعدادها للبدء بالتفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بدأ موفدون من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة مباحثات مكثفة في القاهرة.
فقد أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية الخميس، بأن المباحثات بدأت بشأن المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.
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وقالت الهيئة في بيان، إن وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأميركي.
كما أضافت أن الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.
يأتي هذا بينما تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة المؤلف من ثلاث مراحل، في الأول من مارس المقبل أي يوم السبت القادم.
وكان الاتفاق نص على إطلاق الحركة الفلسطينية 33 أسيراً إسرائيلياً في أول 42 يوماً من الهدنة، مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، على أن يستكمل هذا التبادل في المرحلة الثانية، مع الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
إلا أن مصير المباحثات حول المرحلة التالية لا يزال مبهماً.
في حين شدد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنه لا مكان لحماس سواء في القطاع أو الضفة الغربية المحتلة. (العربية)
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