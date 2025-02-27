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عربي-دولي

"قيصر" السوري يعلق على تصوير مسلسل باسمه وتوقيفه

Lebanon 24
27-02-2025 | 16:40
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قررت اللجنة الوطنية للدراما في سوريا إيقاف تصوير مسلسل "قيصر" بشكل مؤقت بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت اللجنة بيانا جاء فيه: "بعد الجدل الذي أثير حول مسلسل "قيصر" ومشاركة بعض الشخصيات فيه، وما تبعه من رفض واسع من الشارع السوري، وانطلاقا من التزامنا برأي شعبنا الكريم واحترام تطلعاته، فقد تقرر إيقاف العمل على المسلسل مؤقتاً حتى يتم تغيير اسمه وإعادة النظر في قائمة المشاركين فيه".

وأكدت اللجنة الوطنية للدراما أن المحتوى الدرامي للعمل لا يتناول قضية قيصر المعروفة عالميا، والتي تمس ضمير كل إنسان وكل سوري حر، وإنما يحمل طابعا دراميا مختلفا لا يمت لهذه القضية بصلة.

من جهته، علّق فريد المذهان، المعروف باسم "قيصر"، على الجدل الدائر حول إنتاج مسلسل درامي يحمل اسمه (قيصر)، مؤكدا أنه لم يمنح أي تفويض رسمي لصنّاع العمل، سواء شفهيا أو خطيا، حيث كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "بيان للرأي العام.. إلى جميع السوريين والسوريات، أنا أخوكم فريد المذهان، المعروف باسم "قيصر"، أصرح لكم بأنني لغاية هذا التاريخ لم أسمح أو أفوض كما لم أعط أي موافقة، لا شفهية ولا مكتوبة، بهدف إنتاج أي عمل إبداعي، تلفزيوني أو سينمائي يتناول قصة قيصر أو يحمل هذا الاسم".

وأضاف: "فـ"قيصر"، هو أيقونة وجزء من تاريخ سوريا العظيمة.. وأي استخدام لهذا الاسم من أعمال إبداعية سورية أم عربية أو أجنبية، تقع مسؤوليته على عاتق المستخدمين".

وكانت عمليات تصوير مسلسل "قيصر" قد انطلقت يوم الاثنين الماضي، في العاصمة السورية دمشق، وهو عمل درامي من 30 حلقة مقسمة على عشر ثلاثيات، مستوحى من أحداث حقيقية شهدها سجن صيدنايا السيئ السمعة.

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