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عربي-دولي
العراق يرحّب بدعوة أوجلان حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح
Lebanon 24
27-02-2025
|
18:53
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رحّب العراق، في بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية، بالدعوة التي وجهها عبد الله أوجلان إلى حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح معتبراً أن "الخطوة إيجابية ومهمة» لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
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