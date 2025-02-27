العراق يرحّب بدعوة أوجلان حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح

رحّب العراق، في بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية، بالدعوة التي وجهها عبد الله أوجلان إلى حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح معتبراً أن "الخطوة إيجابية ومهمة» لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

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