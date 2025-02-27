ترامب: نجري محادثات جيّدة بشأن غزة.. وسنتوصل لبعض الحلول

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس إن إدارته أجرت محادثات جيدة بشأن غزة، وإنه يعتقد أنها تتوصل إلى حلول للمشاكل في الشرق الأوسط.وجاء تصريح ترامب في رده على سؤال بشأن فرص نجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.وقال: "أعتقد أننا سنتوصل إلى بعض الحلول الجيدة، لكن المرحلة الأولى اكتملت تقريبا".