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عربي-دولي

زيلينسكي في واشنطن.. اتفاق جديد يغيّر قواعد اللعبة!

Lebanon 24
27-02-2025 | 23:11
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ذكرت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية للأنباء، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل إلى الولايات المتحدة، تمهيداً لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت مصادر إعلامية بأن طائرة الرئيس الأوكراني هبطت في قاعدة "أندروز" المشتركة بالقرب من العاصمة الأميركية واشنطن.
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ومن المقرر أن تتناول محادثات الرئيس الأميركي وضيفه الأوكراني اتفاقاً بشأن المعادن والعناصر الأرضية النادرة في أوكرانيا.

وأكد الرئيس ترامب، الخميس، أن زيلينسكي، سيصل يوم الجمعة، إلى واشنطن، للتوقيع على اتفاق تاريخي بشأن المعادن في أوكرانيا.

"خطوة تاريخية عبقرية"
من جهته، قال ستيف ميلر نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إن "اتفاق المعادن مع أوكرانيا خطوة تاريخية عبقرية"، على حد وصفه.

وأضاف أن "اتفاق المعادن يخلق مسارا لأوكرانيا للحصول على التدخل الأمريكي والأمن المصاحب للتنمية الاقتصادية"، متابعاً: "الاتفاق مع أوكرانيا يحل مشكلتنا الاستراتيجية في عدم الحصول على ما يكفي من المعادن الأرضية النادرة".

وأردف ميلر: "اتفاق المعادن مع أوكرانيا يسدد لنا في الوقت نفسه جميع الأموال التي أنفقناها على أوكرانيا".

بالتزامن مع ذلك، كشف استطلاع للرأي، أجرته مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية وشركة الاستشارات YouGov قد كشف عن تراجع شعبية زيلينسكي بين الجمهوريين في الولايات المتحدة.

وأظهر الاستطلاع أن 56% من أنصار الحزب الجمهوري عبّروا عن رأي سلبي تجاه زيلينسكي، مقارنة مع 40% الأسبوع الذي قبله، بينما عبّر 20% فقط عن موقف إيجابي منه.

وشمل الاستطلاع عينة تتألف من 1,600 مواطن أمريكي بالغ، وتم إجراؤه في الفترة ما بين 23 و25 شباط، وبلغ هامش الخطأ 3.5 نقطة مئوية. (ارم نيوز)
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