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عربي-دولي

من "حماس".. رسالة للوسطاء العرب عن وقف إطلاق النار!

Lebanon 24
28-02-2025 | 00:05
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وجهت "حماس" رسالة للوسطاء العرب تكشف عن رغبتها في استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب القناة 11 الإسرائيلية.

وأوضحت القناة، أن حماس ترى وجود ما يمكن الحديث عنه فيما يتعلق بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن بشروط تتعلق بوقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل.
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وأشارت القناة إلى أن "الوسطاء يشعرون بالتفاؤل بإمكانية تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع حماس، لعدة أيام، وإطلاق سراح المزيد من الرهائن. لكن من المشكوك فيه أن يتم ذلك يوم السبت المقبل"، على حد قولها.

من جهتها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن "الجهود تتركز حاليًا على تمديد وقف إطلاق النار؛ لإتاحة جولات إضافية من تبادل الأسرى"، مشيرة إلى أنه "يتوقع بدء مفاوضات جديدة في الدوحة الأسبوع المقبل". (ارم نيوز)
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