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عربي-دولي

عسكريون كبار يطالبون بمحاسبة ترامب

Lebanon 24
28-02-2025 | 00:15
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دعا خمسة وزراء دفاع أميركيين سابقين الكونغرس، للتحقيق في إقالة الرئيس دونالد ترامب رئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار القادة العسكريين.

وأعرب الوزراء الخمسة، الذين خدموا في إدارات جمهورية وديمقراطية على مدى العقود الثلاثة الماضية، عن قلقهم إزاء هذه الإقالات، مشيرين إلى أنها أثارت "أسئلة مقلقة حول نية الإدارة في تسييس الجيش"، وتجاوز القيود القانونية المفروضة على سلطة الرئيس.
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وجاء في الرسالة، التي وقع عليها ويليام بيري، وليون بانيتا، وتشاك هيجل، وجيم ماتيس، ولويد أوستن، أن الإقالات لم تكن مبررة، خاصة وأن العديد من الضباط كانوا قد تم ترشيحهم من قبل ترامب نفسه لمناصب سابقة.

وأشارت الرسالة إلى أن هؤلاء القادة يتمتعون بمسيرات مهنية ممتازة، بما في ذلك خبرات عملياتية وقتالية واسعة.

وقالت الرسالة: "نحن، مثل العديد من الأميركيين، بما في ذلك العديد من الجنود، نستنتج أن هؤلاء القادة قد تم إقالتهم لأسباب حزبية بحتة"، مضيفة: "نحن لا نطلب من أعضاء الكونغرس أن يقدموا لنا مجاملة؛ بل نطلب منهم أداء واجبهم".

وفي الأيام الأخيرة، أقال ترامب الجنرال سي كيو براون جونيور من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، تلا ذلك إقالة وزير الدفاع بيت هيجسيث للأدميرال ليزا فرانشيتي، رئيسة العمليات البحرية، والجنرال جيم سلايف، نائب رئيس أركان القوات الجوية، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين العامين للخدمات العسكرية. (روسيا اليوم)
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