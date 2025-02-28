إسرائيل تتوغل في سوريا.. إلى أين وصلت؟

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توغلت قوات إسرائيلية مدعومة بالدبابات والجرافات باتجاه السرايا العسكرية، ومحيط قرى رسم الخوالد وأم باطنة والصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة، في تصعيد جديد تشهده المنطقة.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوة إسرائيلية أخرى، مدعومة بآليات عسكرية، توغلت أيضاً باتجاه قرية البكار غربي درعا، فيما سجل توغل إضافي في قرية عين البيضة القريبة من بلدة جباتا الخشب وتل الأحمر شمالي بلدة خان أرنبة.هذا وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، ضربات جوية استهدفت مواقع في ريفي دمشق ودرعا، في حين حلقت الطائرات الإسرائيلية في أجواء محافظة درعا، محدثة دويًا عاليًا نتيجة اختراق جدار الصوت، دون ورود معلومات عن استهدافات مباشرة في المنطقة. (ارم نيوز)