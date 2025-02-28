إدارة ترامب تخطط لخفض عدد السفارات الأميركية حول العالم

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يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص حجم وزارة الخارجية جذرياً، من خلال خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين حول العالم، إلى جانب خفض عدد السفارات، مما قد يمنح الصين انتصارات على حساب الولايات المتحدة في الكثير من البلدان حول العالم.وقالت صحيفة "بولتيكو" الأميركية إن إدارة ترامب عازمة على تقليص عدد الدبلوماسيين للتركيز على حماية أمن الولايات المتحدة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، مما يعني خفض أو إلغاء المكاتب التي تروج للمبادرات الإنسانية وحقوق الإنسان والبحث العلمي، وغيرها من القضايا التي تمثل القوة الناعمة للولايات المتحدة.واعتبرت الصحيفة أن هذه التطورات تمثل إعادة هيكلة تاريخية لوزارة عريقة تعمل منذ عقود من الزمان لتعزيز النفوذ الأميركي في الخارج بداية من مساعدة البلدان في الدفاع عن نفسها، وحتى مساعدة الأفراد في كافة القضايا الإنسانية.وقال مصدر مطلع على المناقشات الداخلية لوزارة الخارجية ومسؤول أميركي سابق له علاقات بفريق ترامب إن الخطة تهدف إلى تقليص عدد السفارات الأميركية حول العالم، وبالتالي خفض عدد الدبلوماسيين، والتركيز على القضايا الرئيسية والمتعلقة بالأمن والتجارة فقط.ويقول بعض المنتقدين لهذه الخطة إن الإصلاحات قد تلحق الضرر بالولايات المتحدة على المدى الطويل، خاصة وأنها تتنافس وجهاً لوجه مع الصين التي تسعى إلى التوسع على حساب الولايات المتحدة.وأضافوا: "لقد تجاوزت الصين في السنوات الأخيرة الولايات المتحدة في عدد مقاراتها الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى توسيع نفوذها الأجنبي مع تضاؤل نفوذ أميركا، وبدلاً من ذلك، فإن إدارة ترامب "ستقلص بشكل كبير نطاق الدبلوماسية الأميركية".وقال توم شانون، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية الأمريكية،: "ليس من الواضح بعد عدد السفارات التي سيتم إغلاقها، ولكن وزير الخارجية ماركو روبيو على استعداد لخفض عدد كبير".ووفقاً لمسؤول في وزارة الخارجية، طلبت الأمانة التنفيذية لوزارة الخارجية الأميركية من وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي، ترتيب السفارات الأميركية حسب الأهمية لعملها.