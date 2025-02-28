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عربي-دولي

رغم دعوات أوجلان.. اشتباكات مستمرة بين "العمال الكردستاني" والجيش التركي

Lebanon 24
28-02-2025 | 01:56
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 استمرت الاشتباكات بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي في مناطق محافظة دهوك رغم الدعوات الأخيرة التي أطلقها زعيم الحزب عبد الله أوجلان لعناصر الحزب بإلقاء السلاح وحلّ أنفسهم، بحسب " روسيا اليوم".
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وأفادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع اشتباكات في منطقة نهيل التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك، حيث شن مقاتلو الحزب هجمات على مواقع الجيش التركي، وذلك في ظل ظروف جوية قاسية وتساقط كثيف للثلوج.

من جانبها، نقلت قناة "العربية" الإخبارية أن اشتباكات عنيفة اندلعت ليل الخميس/الجمعة بين مسلحي الحزب والقوات التركية على سفح جبل متين، ضمن قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

يأتي هذا في وقت دعا فيه أوجلان الحزب إلى عقد مؤتمر عام وحل نفسه، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذا القرار.

وقد صدرت نسخة من بيان أوجلان باللغة العربية، أشار فيها إلى أن "الأتراك والأكراد سعوا على مدى أكثر من ألف عام إلى الحفاظ على وجودهم والصمود في وجه القوى المهيمنة، مما جعل التحالف القائم على الطوعية ضرورة دائمة لهم".

وأكد في بيانه  "الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي"، معتبرا أن "الحلول القائمة على النزعات القومية المتطرفة، مثل إنشاء دولة قومية منفصلة، أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، أو الحلول الثقافية، لا تلبي متطلبات الحقوق الاجتماعية التاريخية للمجتمع".
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