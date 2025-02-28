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عربي-دولي

في هذه الدولة.. إحباط أكبر عملية لتهريب الذهب (صور)

Lebanon 24
28-02-2025 | 02:53
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أحبطت الجمارك السودانية في ولاية نهر النيل، تهريب 312 قطعة من الذهب تزن 142 كغ، وبندقية كلاشنكوف.

وثمن اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر، المدير العام لقوات الجمارك بالإنابة، الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات مكافحة التهريب في التصدي لعمليات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، موكدا على أن هذه الضبطية تأتي في إطار العمل الدؤوب والمستمر لقوات الجمارك للحد من جرائم التهريب بكافة أشكاله.
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بدوره، أكد العميد شرطة آدم عمر سبيل، مدير دائرة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، على أن الضبطية تمت بناء على معلومات دقيقة ورصد مستمر لتحركات المهربين، مشيرا إلى أن القوة المنفذة نجحت في إحباط المحاولة بفضل الاستعداد العالي. (روسيا اليوم)
 

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