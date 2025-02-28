في هذه الدولة.. إحباط أكبر عملية لتهريب الذهب (صور)

أحبطت الجمارك السودانية في ولاية نهر النيل، تهريب 312 قطعة من الذهب تزن 142 كغ، وبندقية كلاشنكوف.



وثمن اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر، المدير العام لقوات الجمارك بالإنابة، الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات مكافحة التهريب في التصدي لعمليات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، موكدا على أن هذه الضبطية تأتي في إطار العمل الدؤوب والمستمر لقوات الجمارك للحد من جرائم التهريب بكافة أشكاله.

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