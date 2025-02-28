عن عمر يناهز 80 عامًا.. وفاة شخصية سياسية عربية بارزة

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توفي صباح اليوم الجمعة، السياسي التونسي نور الدين حشاد، نجل الزعيم الراحل فرحات حشاد، عن عمر يناهز 80 عامًا، وفق ما أعلنت ابنته عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.ومن المقرر أن يُوارى جثمان حشاد الثرى يوم غد السبت في جزيرة قرقنة.وُلد الراحل نور الدين حشاد يوم 22 حزيران 1944 في صفاقس، وهو الابن الأكبر للزعيم الوطني فرحات حشاد، الذي اغتيل في 5 كانون الأول 1952 من قبل المخابرات الاستعمارية الفرنسية عندما كان نور الدين لم يتجاوز الثامنة من عمره.زاول الفقيد تعليمه الثانوي في المعهد الصادقي، حيث حصل على شهادة الباكالوريا، ثم واصل دراسته الجامعية في باريس، حيث تخصّص في التاريخ واقتصاد السياحة.ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها أسرته، أصرّ نور الدين حشاد على توفير مستلزمات عائلته بنفسه، حيث رفضت العائلة أي تعويض أو دعم مالي من أي جهة، واكتفت بمنحة شهرية من الدولة التونسية.يُذكر أن نور الدين حشاد كان شخصية سياسية بارزة وترك بصمته في المشهد الوطني، مستلهِمًا مسيرة والده في الدفاع عن قضايا الوطن والاستقلال. (ارم نيوز)