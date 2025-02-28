Advertisement

عربي-دولي

عن عمر يناهز 80 عامًا.. وفاة شخصية سياسية عربية بارزة

Lebanon 24
28-02-2025 | 02:58
A-
A+
Doc-P-1327026-638763337609408562.jpeg
Doc-P-1327026-638763337609408562.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي صباح اليوم الجمعة، السياسي التونسي نور الدين حشاد، نجل الزعيم الراحل فرحات حشاد، عن عمر يناهز 80 عامًا، وفق ما أعلنت ابنته عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

 ومن المقرر أن يُوارى جثمان حشاد الثرى يوم غد السبت في جزيرة قرقنة.
Advertisement

وُلد الراحل نور الدين حشاد يوم  22 حزيران 1944 في صفاقس، وهو الابن الأكبر للزعيم الوطني فرحات حشاد، الذي اغتيل في 5 كانون الأول 1952 من قبل المخابرات الاستعمارية الفرنسية عندما كان نور الدين لم يتجاوز الثامنة من عمره.

زاول الفقيد تعليمه الثانوي في المعهد الصادقي، حيث حصل على شهادة الباكالوريا، ثم واصل دراسته الجامعية في باريس، حيث تخصّص في التاريخ واقتصاد السياحة. 

 ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها أسرته، أصرّ نور الدين حشاد على توفير مستلزمات عائلته بنفسه، حيث رفضت العائلة أي تعويض أو دعم مالي من أي جهة، واكتفت بمنحة شهرية من الدولة التونسية.

يُذكر أن نور الدين حشاد كان شخصية سياسية بارزة وترك بصمته في المشهد الوطني، مستلهِمًا مسيرة والده في الدفاع عن قضايا الوطن والاستقلال. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:41 | 2025-02-28
04:37 | 2025-02-28
04:26 | 2025-02-28
04:17 | 2025-02-28
04:06 | 2025-02-28
03:57 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24