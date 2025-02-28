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وبحسب الموقع، "بعيدا عن ساحة المعركة، توسعت علاقاتهما الثنائية عبر مجالات متعددة. ففي عام 2016، سلمت روسيا أخيرا نظام الدفاع الصاروخي إس-300 الذي طال انتظاره إلى إيران، بل ولعبت موسكو دور الوسيط بين طهران والرياض في مفاوضات أوبك. ونتيجة لهذا، امتنعت المملكة العربية السعودية عن ربط تخفيضات إنتاجها النفطي بتخفيضات موازية من جانب إيران.ولكن على الرغم من التعاون المتزايد، ظلت التوترات قائمة. وظهرت الخلافات بشأن تقسيم عقود إعادة الإعمار بعد الحرب في سوريا، حيث تنافس الجانبان على حصة أكبر من الغنائم الاقتصادية. كما سعت إيران إلى الحصول على أسلحة متقدمة، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز سو-35، لكن روسيا ماطلت مرارا وتكرارا في تحقيق هذا المطلب. ومع ذلك، استمرت العلاقة بين الطرفين، ولكن في هذه المرحلة، حافظت روسيا على اليد العليا، ولعبت قواتها الجوية الدور الحاسم في سوريا، وظلت موسكو القوة العسكرية والاقتصادية المهيمنة".وتابع الموقع، "لكن هذا التوازن بدأ يتحول في عام 2022 مع الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا. لقد غيرت الحرب العلاقات الروسية الإيرانية بشكل جذري. ومع استمرار الصراع، وجدت روسيا نفسها معزولة بشكل متزايد، مثقلة بالعقوبات الدولية، وغير مستعدة عسكريا لخوض معركة طويلة الأمد. وفي ظل يأسها من الدعم العسكري ولكن القيود المفروضة من الغرب، لجأت موسكو إلى طهران. ولم يكن دعم إيران لروسيا مدفوعا بالحوافز المالية فقط. والأهم من ذلك، أنه يعكس طموح طهران الاستراتيجي لإعادة ضبط ديناميكيات القوة في علاقتهما غير المتكافئة. لعقود من الزمان، كانت روسيا تملي الشروط، مستغلة تفوقها الاقتصادي والعسكري. ومن خلال تزويد موسكو بأصول عسكرية حاسمة، سعت إيران إلى اكتساب النفوذ وترسيخ نفسها كشريك لا غنى عنه. وبدأت هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها، إذ أطلقت روسيا القمر الصناعي العسكري الإيراني "خيام"، مما يشير إلى تعميق التعاون التكنولوجي".وأضاف الموقع، "لكن نفوذ إيران المكتشف حديثا كان له حدود واضحة. فقد استمرت روسيا في حجب الطائرات المتقدمة، وخلال المواجهات بين إيران وإسرائيل في نيسان وتشرين الأول 2024، امتنعت موسكو عن تقديم الدعم الهادف لطهران. وقد أكد هذا على القيود المفروضة على شراكتهما. ومع ذلك، فمن الواضح أن العلاقات الروسية الإيرانية تشكلت من خلال الحرب في أوكرانيا وجهودهما المتبادلة للحفاظ على نظام الأسد في سوريا. والآن يطرح السؤال: ماذا سيحدث لهذه العلاقة في غياب الأسد ومع تزايد احتمالات وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا؟"وبحسب الموقع، "لقد خلق انهيار نظام الأسد فراغا متزايدا في العلاقات الروسية الإيرانية. أولا، انتهى مسعاهما العسكري المشترك الأساسي، التعاون في سوريا. ثانيا، في غياب تصور مشترك للتهديد في سوريا، تضاءل مدى مصالحهما المتداخلة في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتهاء الحرب في أوكرانيا من شأنه أن يلغي النفوذ الإيراني المؤقت على روسيا. وبدون الحرب، سوف تنخفض أهمية إيران الاستراتيجية بالنسبة لموسكو. وببساطة، بمجرد أن لم تعد روسيا بحاجة إلى الطائرات من دون طيار والدعم العسكري الإيراني، فلن يكون هناك الكثير مما يمكن لطهران أن تقدمه لتلبية الاحتياجات الفورية لروسيا. ومن شأن هذا التحول أن يعيد التوازن في علاقتهما، ويضع روسيا مرة أخرى في موقف مهيمن".وتابع الموقع، "علاوة على ذلك، فمن المرجح للغاية أن تسعى روسيا، في محاولة لتأمين وقف إطلاق نار ملائم أو اتفاق سلام في أوكرانيا، وإعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة، إلى الحد من التوترات في مجالات أخرى من الخلاف مع واشنطن. ومع رحيل الأسد وانتهاء الحرب في أوكرانيا، سيكون لدى روسيا أسباب استراتيجية أقل للحفاظ على علاقات وثيقة مع طهران، مما يجعل إيران مرشحة محتملة للتهميش الدبلوماسي. بالإضافة إلى السعي إلى تحقيق الوفاق مع الولايات المتحدة، سيكون لدى روسيا حوافز أخرى للنأي بنفسها عن إيران في حقبة ما بعد الأسد وما بعد حرب أوكرانيا. وأحد العوامل الرئيسية هو علاقتها بإسرائيل، وهي الشراكة التي سعت موسكو باستمرار إلى الحفاظ عليها وتوسيعها".وأضاف الموقع، "هناك عامل حاسم آخر يتمثل في المشهد الجيوسياسي المتغير في الخليج العربي. فمع إحياء إدارة الرئيس ترامب لحملة "الضغط الأقصى" ضد إيران، من المرجح أن تتحالف دول الخليج العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بشكل أوثق مع الولايات المتحدة ضد طهران أو على الأقل تشعر بالضغط للقيام بذلك. وقد يشكل هذا التحول تحديا كبيرا لإيران. فمع إعادة الرئيس ترامب لحملة الضغط الأقصى، ستحتاج طهران بشكل عاجل إلى الدعم الدبلوماسي الروسي في الأمم المتحدة لمنع القرارات ونقض العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد إيران على الدعم العسكري الروسي لإعادة بناء قدراتها الدفاعية الجوية الضعيفة بشدة. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تتطلع إيران إلى روسيا، على الأقل إلى حد ما، لمساعدتها في الحفاظ على نفوذها في سوريا، نظراً لأن موسكو نجحت حتى الآن في الاحتفاظ ببعض قواتها المتمركزة هناك. ومع ذلك، يظل المستقبل غير مؤكد، وهذه العوامل من شأنها أن تضع طهران تحت ضغوط كبيرة".وختم الموقع، "إن انتهاء الحرب في أوكرانيا قد يقدم بعض المزايا لإيران. فإذا انتهى الصراع وتم رفع العقوبات الأميركية عن روسيا، فسوف تستعيد موسكو القدرة على الوصول إلى جزء كبير من سوق الطاقة العالمية. وهذا من شأنه أن يخفف الضغوط الاقتصادية على روسيا ويقلل من حاجتها إلى بيع النفط بأسعار مخفضة للغاية إلى السوق الآسيوية، وخاصة إلى الهند والصين، حيث تنافست بشكل مباشر مع إيران. ونتيجة لهذا، قد تستعيد طهران جزءاً من حصتها المفقودة في السوق، ولكن نظراً لاحتمال فرض واشنطن لموجة أخرى من العقوبات على إيران، فقد تضطر طهران إلى تقديم أسعار مخفضة للحفاظ على صادراتها من الطاقة".